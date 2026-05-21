Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡La campeona Mon Laferte defendió su silla con éxito!

La primera batalla enfrentó a David Summers de Hombres G contra la consagrada Mon Laferte. Aunque Henry, imitador del cantante español, recibió buenos comentarios del jurado, fue Mon Laferte quien terminó quedándose con la victoria.

El jurado destacó el timbre y el dominio instrumental del participante de David Summers. “Tienes un buen timbre, buena comunicación con tus músicos y se nota que eres bajista”, señalaron, aunque también le recomendaron mejorar la técnica vocal y la pronunciación.

Por otro lado, Oriana, imitadora de Mon Laferte, recibió elogios por su evolución. “Hoy día tú has estado en control de la canción”, comentaron, resaltando además su capacidad interpretativa y la forma en que conectó con el tema desde el humor y el despecho.

Además, los jueces recordaron la dificultad del reto. “Estamos en Grandes Batallas y estás enfrentando a una campeona de temporada”, señalaron sobre el duelo. Finalmente, la votación fue clara: Mon Laferte ganó por unanimidad y mantuvo su lugar como consagrada en la competencia.

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