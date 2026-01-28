Con gol de arquero en el último minuto: cae Real Madrid y jugará los play-offs de Champions League

La Champions League nos dejó otra jornada para el recuerdo. En un partido muy disputado, Benfica derrotó 4-2 a Real Madrid con varios matices. Primero, este resultado dejó a Real Madrid en el noveno lugar de la tabla general, por lo que se verá obligado a jugar los play-offs para seguir en el torneo.

En segundo lugar, el gol agónico dejó a Benfica clasificado en el puesto 24 de la tabla general, lo que le dio acceso a los play-offs, sin quedar eliminado. En tercer lugar, el tanto anotado en la última jugada del encuentro lo marcó el portero del Benfica, Anatoli Trubin, quien se fue con todo tras el cobro de un tiro libre para buscar ‘la heroica’.

Cabe apuntar que Benfica es dirigido por José Mourinho, un entrenador identificado con Real Madrid, pero hoy no tuvo reparos en gritar con el alma el gol en el último minuto del Benfica.

¡¡¡GOL HISTÓRICO DE TRUBIN, EL ARQUERO DE BENFICA, QUE LE DIO EL TRIUNFO 4-2 ANTE REAL MADRID Y LO METIÓ EN LOS PLAYOFFS DE LA #CHAMPIONSxESPN!!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/myqQTAE1bU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

