Conmebol se pronuncia sobre la sede final de la Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores está programada para el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Universitario en Lima, sin embargo, en los últimos días se informó sobre un cambio de último minuto sobre la sede del partido más importante del torneo internacional.

Y es que debido a la ola de inseguridad en Lima y más aún, con la crisis políticas que atraviesa el país tras la vacancia de Dina Boluarte y juramentación de José Jerí como presidente de la República, trascendió que la final de la Libertadores volvería a jugarse en Buenos Aires, Argentina.

🏆🇵🇪 POV: Lima se descontrola con la CONMEBOL #Libertadores a falta de una semana para las Semifinales#GloriaEterna pic.twitter.com/LvvvnUmzJD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 15, 2025

Sin embargo, este miércoles, las cuentas oficiales de la Copa Libertadores pusieron fin a todos los rumores sobre un cambio de sede. “Lima se descontrola con la CONMEBOL Libertadores a falta de una semana para las Semifinales”, escribieron en X donde adjuntaron un video.

El corto muestra a varias personas tratándose de acerca a la Copa Libertadores y poder sacarse una foto con ella. Este trofeo fue expuesto en la misma Plaza Mayor de Lima. De esa manera, la Conmebol confirmó que no habrá cambio de sede de la final y se jugará en la capital de todas maneras.

A poco más de un mes de la final de Copa Libertadores, los equipos que luchan por clasificar a estas instancias del torneo son: Palmeiras y Flamengo de Brasil y LDU e Independiente del Valle de Ecuador.

