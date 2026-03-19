Copa Libertadores 2026: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC ya conocen a sus rivales

Este jueves 19 de marzo se realizó el esperado sorteo de la Copa Libertadores 2026 y los clubes que representarán al Perú, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC, ya conocen a sus rivales en esta competencia.

Universitario de Deportes, que fue subcampeón en 1972, quedó en el Grupo B del campeonato y tendrá que enfrentar a Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia).

Por su parte, Sporting Cristal, que también fue subcampeón en 1997, se ubicó en el Grupo F del torneo y deberá rivalizar contra Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay) y Junior (Colombia).

En tanto, Cusco FC quedó en el Grupo A del campeonato y tendrá que enfrentar a Flamengo (Brasil), Estudiantes (Argentina) e Independiente Medellín (Colombia).

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