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Copa Sudamericana 2026: Cienciano y Alianza Atlético ya conocen a sus rivales

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Copa Sudamericana 2026: Cienciano y Alianza Atlético ya conocen a sus rivales
Felipe Morales
Felipe Morales
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Este jueves 19 de marzo se realizó el esperado sorteo de la Copa Sudamericana 2026 y los clubes que representarán al Perú, Cienciano del Cusco y Alianza Atlético de Sullana, ya conocen a sus rivales en esta competencia.

Cienciano del Cusco, que se alzó con el título de este torneo en el 2003, quedó en el Grupo B del campeonato y tendrá que enfrentar a Atlético Mineiro (Brasil), Puerto Cabello (Venezuela) y Juventud (Uruguay).

Por su parte, Alianza Atlético de Sullana se ubicó en el Grupo A del torneo y deberá rivalizar contra América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina) y Macará (Ecuador).

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