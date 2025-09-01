Erick Noriega es elogiado por la prensa brasileña tras su debut con Gremio

El futbolista peruano Erick Noriega debutó de manera oficial con Gremio este fin de semana, pues tras su salida de Alianza Lima, el ‘Samurai’ ha logrado llenar los ojos de toda la hinchada y prensa brasileña, pues su estreno ante Flamengo fue todo un éxito en donde el partido terminó empatado 1-1.

Con una gran actuación de Noriega, el peruano terminó siendo protagonista en el Maracaná por lo que se llevó varios elogios por parte de la prensa ‘carioca’. “Desempeño excepcionalmente bien”, fue la calificación del medio brasileño ‘Globo Esporte’, además de la puntuación de 8 puntos.

Asimismo, los hinchas de Gremio también nombraron a Noriega, tanto así que lo hicieron tendencia en las redes sociales. “Buena contratación”, “que gran jugador Noriega” y “Erick Noriega que tal jugador de fútbol”, fueron algunos de los elogios que recibió el ‘Samurai’.

Cabe mencionar que Noriega fue convocado a la selección peruana para la última fecha de Eliminatorias. El jugador de Gremio se unirá a los trabajos de la ‘Bicolor’ en las próximas horas y arribará a Montevideo donde ya está el combinado patrio desde el fin de semana.

