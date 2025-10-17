Eryc Castillo se pronuncia tras supuesta denuncia por agresión física a su esposa

El delantero de Alianza Lima, Eryc Castillo, envió un comunicado en su cuenta de Instagram en donde rechaza las acusaciones en su contra. Pues en las últimas horas se mencionó que su esposa lo había denunciado en la comisaría de Miraflores por agresión.

El atacante ‘grone’ salió a aclarar la situación y mencionar que la información difundida es falsa. “Ante la reciente circulación de información falsa en distintas plataformas, deseo aclarar lo siguiente: Yo, Eryc Castillo, me encuentro muy bien junto a mi familia, enfocado plenamente en mi trabajo y responsabilidades personales”, indicó.

Asimismo, el delantero ecuatoriano pidió a los medios deportivos que verifiquen sus fuentes antes de publicar una noticias. “Solicito de manera respetuosa a las páginas, medios y personas que difunden contenido informativo, que verifiquen sus fuentes antes de publicar o compartir noticias que carecen de veracidad”, agregó.

Castillo fue titular en el último partido de Alianza Lima ante Sport Boys, si bien no anotó ningún gol, los ‘blanquiazules’ ganaron 3-1 a Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura. Si bien estan a 9 puntos del puntero, Universitario, los ‘grones’ siguen sumando para mejorar en la tabla acumulada.

