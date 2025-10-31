¿Final de Copa Libertadores no será en Lima? Presidente de Confederación Brasileña de Fútbol se pronunció

Luego de que se conociera que la final de la Copa Libertadores 2025 la disputarán Flamengo y Palmeiras, es decir, dos clubes brasileños, mucho se habló de la intención de ambos clubes de que ese trascendental partido se dispute en su país. De esta manera, el Estadio Monumental de Lima correría el riesgo de quedarse sin ser escenario de este encuentro que genera interés en todo el mundo.

Al respecto, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, se pronunció mencionando que, primero, tiene que haber un acuerdo entre ambos clubes para, a partir de allí, presentar un pedido formal ante la Conmebol, que es la institución que toma las decisiones sobre el desarrollo de la Copa Libertadores.

“Por ahora es Lima, ¿verdad? Pero con esta final brasileña, ahora vemos la posibilidad de que se celebre en Brasil. Es decir, si los clubes están interesados, la CBF puede ayudar en el diálogo con la Conmebol, pero dejando claro que es una competición organizada por la Conmebol, así que son ellos quienes deciden”, remarcó al ser consultado por la prensa.

Luego, Samir Xaud mencionó qué ciudades estarían listas para asumir el reto de ser escenario de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, en detrimento del Estadio Monumental de Lima.

“No había pensado en eso (el cambio de sede), pero dadas las circunstancias el diálogo es posible. Belém y Brasilia fueron las dos ciudades que se ofrecieron, expresaron interés, y ahora tenemos que esperar a que los clubes expresen su opinión, si tienen este deseo o no. Y si lo tienen, la CBF, como máxima institución del fútbol brasileño, liderará este proceso y ayudará en este diálogo“, enfatizó.

