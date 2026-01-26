Alex Valera despierta interés internacional: ¿Qué equipos están detrás del delantero de Universitario?

El buen rendimiento de Alex Valera en Universitario ha despertado interés desde el extranjero. En plena planificación de la temporada 2026, clubes del fútbol mexicano y europeo han consultado por la situación del delantero peruano, lo que abre la posibilidad de una futura transferencia.

Según información de L1MAX, hasta el momento no existe comunicación para una extensión del contrato de Valera, cuyo vínculo con el club finaliza a fines de 2026. Dos de los interesados provienen del fútbol mexicano, uno de ellos ligado a un grupo empresarial con varios clubes, mientras que desde Europa también han preguntado dos equipos que compiten a nivel internacional.

El delantero de 29 años fue titular en la Noche Crema 2026 ante Universidad de Chile y anotó uno de los goles en la victoria por 3-0. Universitario se prepara para su debut en el Torneo Apertura este domingo 1 de febrero ante ADT en el estadio Monumental, mientras el futuro de Valera queda a la expectativa de una eventual oferta formal desde el exterior.

