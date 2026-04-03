Liga 1 confirma clásico entre Alianza Lima y Universitario pese a tragedia en Estadio Matute

Luego del incidente que dejó un muerto y más de 40 heridos durante la realización de un banderazo por los hinchas de Alianza Lima en el Estadio Matute, la Liga 1 confirmó que el clásico disputado contra Universitario de Deportes no se verá aplazado o suspendido, por lo que se permanece la fecha para el 4 de abril.

“Se informa que el encuentro programado para el sábado 4 de abril se mantiene conforme a lo establecido, en coordinación con las autoridades correspondientes”, indicá la Liga 1.

En la misma línea, la asociación futbolística lamentó los hechos ocurridos en el centro deportivo y se solidarizó con los familiares del hincha fallecido, además de los heridos.

Por otro lado, también indicaron que actualmente las autoridades se encuentran investigando los hechos que habrían desatado el trágico final para los fanáticos de Alianza Lima.

“Como institución, nos mantendremos atentos al desarrollo de las mismas y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los asistentes a los espectáculos deportivos”, se lee en el comunicado.

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