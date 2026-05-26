¡Las tres peruanas que deslumbraron en el casting de Victoria’s Secret!

El Perú sigue dando de qué hablar en el mundo del modelaje internacional. Luciana Fuster, Natalie Vértiz y Alexandra Morillo fueron convocadas al esperado casting presencial de Victoria’s Secret, donde brillaron frente a un jurado encabezado por la supermodelo Gigi Hadid.

Natalie Vértiz sorprendió con su elegante pasarela y porte imponente, demostrando por qué fue una de las seleccionadas para esta importante etapa del proceso.

“Me siento súper contenta. Era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y lo he disfrutado muchísimo”, comentó emocionada tras participar del casting internacional.

Por su parte, Luciana Fuster también acaparó miradas con una aparición imponente. La Miss Grand International dejó en claro que tiene presencia, seguridad y experiencia suficientes para convertirse en una de las próximas “Ángeles” de Victoria’s Secret.

El tridente peruano lo completó Alexandra Morillo, modelo y empresaria peruana, quien contó que recibió la convocatoria luego de enviar fotos y videos a través de su agencia de modelaje.

“Para mí estar frente a Gigi Hadid fue un sueño hecho realidad. Crecí viendo los desfiles de Victoria’s Secret”, reveló Alexandra sobre la experiencia.

Aunque las tres modelos acudieron en diferentes horarios y no pudieron coincidir durante las audiciones, Alexandra contó que sí mantuvo comunicación con Luciana Fuster, intercambiando mensajes de apoyo y buenas energías.

Las tres peruanas ahora esperan el resultado final que podría convertirlas en las nuevas figuras internacionales de la reconocida marca de lencería.

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