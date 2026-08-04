¿El jurado subirá al escenario de Yo Soy? Ricardo Morán cuenta que habrán sorpresas para concierto del sábado 8 de agosto

La expectativa por el regreso de Yo Soy 2026 sigue creciendo. A pocos días del esperado concierto en vivo, Ricardo Morán dejó abierta la posibilidad de que los propios jurados sorprendan al público con un momento especial sobre el escenario en el concierto en vivo que se realizará el próximo sábado 8 de agosto, a las 9:00 p. m.

Sin revelar demasiados detalles, el productor aseguró que durante el espectáculo habrá sorpresas que involucrarán a los integrantes de la mesa del jurado. Aunque evitó confirmar qué ocurrirá exactamente, sus declaraciones despertaron la curiosidad de los seguidores del programa.

Además, Morán recordó que, tras el concierto, este sábado 08 de agosto a las 9:00 p. m. comenzará la etapa de castings por televisión, una fase que, según adelantó, estará llena de grandes talentos y momentos memorables.

Con estas novedades, Yo Soy 2026 promete iniciar una temporada cargada de emoción, música y sorpresas para todos los fanáticos del programa.