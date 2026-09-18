Ignacio Buse vence a Hernando Escurra y pone a Perú 1-0 ante Paraguay en la Copa Davis

Ignacio Buse sacó adelante un partido de máxima exigencia ante Hernando Escurra y le dio a Perú el primer punto de la serie frente a Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. El tenista nacional se impuso por 7-6(4), 4-6 y 7-5 en el Jockey Club del Perú.

La primera raqueta nacional tuvo que luchar hasta el último punto para quedarse con la victoria. Buse ganó el primer set en un ajustado tie-break, pero Escurra reaccionó en el segundo parcial y logró emparejar el encuentro.

BUSE REMONTÓ Y CERRÓ EL PARTIDO CON AUTORIDAD

El tercer set volvió a ser parejo y tuvo al paraguayo con ventaja de 3-1. Sin embargo, Buse consiguió reaccionar y remontó el marcador para colocarse 6-5 arriba. En ese momento, Escurra solicitó asistencia médica por una molestia en el muslo izquierdo, aunque decidió continuar en el partido.

Buse mantuvo la concentración en el tramo decisivo y aprovechó su oportunidad para cerrar el set por 7-5. Tras más de tres horas de juego, el peruano aseguró el triunfo y sumó el primer punto para el equipo nacional.

Con este resultado, Perú se pone 1-0 ante Paraguay en la serie por el Grupo Mundial I. La eliminatoria continuará con los siguientes partidos de singles y dobles, con el objetivo de conseguir el pase a los Qualifiers del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2027.

¿CÓMO LLEGARON IGNACIO BUSE Y HERNANDO ESCURRA?

Buse llegó a esta serie tras una destacada temporada. En agosto conquistó el ATP 500 de Hamburgo y posteriormente se consagró en el ATP 250 de Winston-Salem, sumando su segundo título del año y el primero sobre cancha dura. Actualmente ocupa el puesto 35 del ranking ATP.

Por su parte, Hernando Escurra, ubicado en el puesto 2151 del ranking ATP, llegó a la serie después de disputar torneos interclubes en Europa como parte de su preparación para la Copa Davis.

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