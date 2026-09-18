José Angello Tangherlini asume como nuevo ministro del MTC: conoce su perfil y trayectoria

El economista asumió la cartera tras la renuncia de Rafael Rey por motivos de salud. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y ha trabajado en áreas vinculadas con regulación, infraestructura, transporte y desarrollo agrario.

Rafael Rey renunció este viernes al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, luego de permanecer casi dos meses al frente de la cartera. La Presidencia del Consejo de Ministros informó que recibió su carta de renuncia, en la que señaló que tomó la decisión por razones de salud que le impedían continuar con las responsabilidades del cargo.

Horas después, la presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a José Angello Tangherlini Casal como nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

¿QUIÉN ES JOSÉ ANGELLO TANGHERLINI?

Tangherlini Casal es economista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en puestos de alta dirección, administración y gestión de instituciones públicas.

Su formación incluye una Maestría en Finanzas por la Universidad ESAN y estudios de Maestría en Economía, con mención en Desarrollo Económico, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con un diplomado en Asociaciones Público-Privadas.

Su vínculo con San Marcos también ha sido destacado por la propia universidad. Tras su designación como viceministro en agosto de este año, la casa de estudios lo saludó por su incorporación al cargo y resaltó su trayectoria como destacado egresado de la Facultad de Ciencias Económicas.

TRAYECTORIA EN EL SECTOR PÚBLICO

Antes de asumir el MTC, Tangherlini se desempeñaba como viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), cargo al que llegó en agosto de 2026.

Su experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en el sector público, con participación en entidades y organismos vinculados con regulación de servicios públicos, infraestructura de transporte, telecomunicaciones, asociaciones público-privadas y desarrollo agrario.

Entre las instituciones en las que ha trabajado se encuentran Ositrán, Osiptel, Agro Rural y Agroideas, además de su reciente paso por el Midagri.

Con este recorrido, Tangherlini Casal asume ahora la conducción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una cartera que reúne competencias relacionadas con el transporte, la infraestructura y las comunicaciones del país.

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