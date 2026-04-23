Jairo Concha lamenta salida de DT Javier Rabanal de Universitario: “No estuvimos a la altura”

Pese a la reciente victoria por 4-1 frente a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, el mediocampista de Universitario de Deportes, Jairo Concha, expresó su pesar por la salida del entrenador español Javier Rabanal, tras una serie de malos resultados en el equipo crema. El volante también hizo una autocrítica y reconoció que el plantel no respondió a las exigencias del técnico.

“En lo personal, la verdad me siento muy dolido. El ‘profe’ Javier es una gran persona, un gran entrenador. Lamento que no nos hayan salido las cosas. Creo que en algún momento no hemos estado a la altura y lamentablemente hemos perdido puntos que no debemos perder, pero ya está, la situación se dio así, así que toca mirar para adelante”, sostuvo.

Asimismo, el jugador reveló que el plantel no pudo despedirse de Rabanal antes de su salida, pero dijo no estar sorprendido ya que esta situación ha ocurrido anteriormente en el club.

“En anteriores ocasiones también me ha tocado que despidieran a los ‘profes’ y tampoco se despidió nosotros, pero eso no tiene nada que ver. Yo le deseo lo mejor en su carrera, es un gran entrenador, pero lamentablemente las cosas no nos salieron. Es parte del fútbol”, culminó.

Finalmente, el volante crema destacó el cambio de actitud mostrado en el último partido ante Deportivo Garcilaso, señalando que el equipo buscó corregir errores y recuperar el nivel competitivo.

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