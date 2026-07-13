Congreso de la República inauguró Hemiciclo del Senado de cara a la bicameralidad

Este lunes 13 de julio se desarrolló la ceremonia de develación de la placa de restauración y puesta en valor del Hemiciclo del Senado, en el Palacio Legislativo, de cara al regreso de la bicameralidad, que entrará en vigencia el próximo 27 de julio.

La actividad reunió al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, así como al segundo y tercer vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón Rojas e Ilich López Ureña, respectivamente. Durante su intervención, Rospigliosi señaló que la inauguración del renovado Hemiciclo del Senado representa un paso trascendental dentro del proceso de implementación de la bicameralidad.

El titular del Legislativo recordó, además, que el hemiciclo fue inaugurado en 1938 y que desde 1939 hasta 1992 fue sede del Senado de la República, albergando algunos de los debates más importantes de la historia parlamentaria del país.

Asimismo, explicó que la restauración permitió recuperar el valor histórico y arquitectónico del recinto gracias al trabajo realizado por Prolima, entidad que restituyó los colores originales de la sala tras retirar las sucesivas capas de pintura acumuladas durante décadas. Además, se restauraron el vitral de la Madre Patria, la madera del estrado principal, el revestimiento de mármol de Carrara y los demás elementos patrimoniales que conforman el histórico hemiciclo.

En paralelo, anunció que la Unidad Ejecutora para la Bicameralidad del Congreso incorporó infraestructura y tecnología de última generación para dotar al recinto de modernos sistemas que permitirán desarrollar las futuras sesiones del Senado con mayores estándares de transparencia, eficiencia, seguridad y continuidad operativa, fortaleciendo así la función legislativa y el acceso de la ciudadanía a la actividad parlamentaria.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ