Jugadores de Arabia Saudita recibireron 1 millón de dólares cada uno por clasificar al mundial 2026

Jugoso premio.Increíble. La selección de Arabia Saudita logró clasificar al mundial de 2026 tras empatar sin goles ante Irak, por ello, el gobierno de dicho país decidió premiar a cada futbolista con una jugosa cifra que ha impactado en todo el mundo.

Y es que cada jugador de Arabaia Saudita ha recibido 5 millones de riyales, lo que equivale a un millón de dólares cada uno. Y es que debido al esfuerzo, dedicación, entrega y más, el gobierno decidió premiarlos de dicha manera.

¡ARABIA AL MUNDIAL! 🇸🇦 Arabia Saudita aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Irak en las Eliminatorias Asiáticas. 📷 365 Scores pic.twitter.com/kz3P5vQuSE — PLATINUM Sports (@PS_SportsTV) October 14, 2025

Cabe mencionar que el técnico del equipo, Hervé Renard también fue premiado con la misma cantidad de dinero, pues así lo informó el medio económico Asharq Business.Es la séptima vez que Arabia Saudita logra su clasificación al mundial de fútbol y se recuerda mucho que en su última debut en el 2022, logró vencer a Argentina en Qatar.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7