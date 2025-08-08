Fayza Lamari: la madre y estratega detrás del éxito de Kylian Mbappé y la fundación Inspired by KM

El delantero francés Kylian Mbappé, a través de su fundación Inspired by KM, decidió expandir su labor social en el Perú. En la localidad de Ancón se construirá un colegio y un campo de fútbol con césped sintético. El objetivo es ofrecer más oportunidades educativas y deportivas a niños y jóvenes de la zona.

Hasta ahora, la fundación había centrado sus acciones en Francia. Con esta iniciativa en América Latina, Mbappé reafirma su compromiso de impulsar el deporte como herramienta de inclusión social y formación en valores.

El proyecto está dirigido por el propio jugador y su madre, Fayza Lamari, responsable de gran parte de sus planes solidarios y empresariales. Ambos esperan que la experiencia de Ancón sirva de modelo para futuras obras en otras comunidades de la región.

¿QUIÉN ES FAYZA LAMARI?

Fayza Lamari es una de las figuras más influyentes en la carrera de Kylian Mbappé. No solo es su madre, también actúa como asesora, representante y estratega en gran parte de sus decisiones y apariciones públicas.

Nacida en Bondy hace 49 años, con raíces argelinas y un pasado como jugadora profesional de balonmano, Lamari asumió un papel central en la gestión de la carrera de su hijo a partir de 2021, cuando reemplazó a Wilfried Mbappé, padre del futbolista, en la toma de decisiones.

Entre sus movimientos más relevantes figura la obtención para Kylian de un porcentaje elevado —y en el PSG, incluso del 100 %— de sus derechos de imagen. Esa estrategia ha llevado a rechazar contratos con KFC, Coca-Cola o casas de apuestas, al considerarlos perjudiciales para la imagen de un deportista de élite.

En la misma línea, Mbappé, respaldado por Lamari, se negó a participar en una sesión fotográfica con la selección francesa para presionar por un cambio en el convenio sobre derechos de imagen. Cada entrevista, aparición o campaña se ajusta a un plan supervisado por ella.

Como representante, Lamari lideró las negociaciones que culminaron en el fichaje del delantero por el Real Madrid, una de las operaciones más mediáticas del fútbol reciente.

Tiene doble nacionalidad, francesa y argelina, y está separada de Wilfried Mbappé, con quien tuvo a Kylian y a Ethan Mbappé. También es madre adoptiva de Jirés Kembo-Ekoko, exfutbolista profesional.

Antes de dedicarse a la representación, jugó en la primera división francesa de balonmano. Su disciplina y competitividad han marcado la formación deportiva de sus hijos, en especial de Kylian, cuya carrera acaba de alcanzar un nuevo capítulo con su llegada al Real Madrid.

