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Valentina Valiente Capítulo 169: ¿Frida asfixia a Edmundo o es una ilusión?

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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 En medio de un ambiente de rencor, la estabilidad mental de Frida vuelve a tambalearse.
Consumida por el resentimiento, la mente de Frida recrea una aterradora fantasía: se imagina tomando una almohada con sus propias manos y presionándola con fuerza sobre el rostro de Edmundo para asfixiarlo, acabando con su vida en cuestión de segundos.
Sin embargo, todo se trata de una impactante ilusión generada por su imaginación en medio del delirio.

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