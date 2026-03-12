Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y dónde ver EN VIVO los partidos de cuartos de final

La etapa decisiva de la Liga Peruana de Vóley Femenino 2025-2026 arranca este fin de semana. Los ocho mejores clubes de la fase regular se enfrentarán en llaves de eliminación directa para definir a las escuadras que mantendrán vivo el sueño del título nacional.

FORMATO DE COMPETENCIA

Las llaves de cuartos de final se jugarán bajo el sistema de playoffs al mejor de tres encuentros. Es decir, el equipo que obtenga dos victorias asegurará su presencia en la siguiente ronda. Toda la jornada se desarrollará íntegramente en el Polideportivo Lucha Fuentes.

PROGRAMACIÓN OFICIAL DE LOS CUARTOS DE FINAL

Sábado 14 de marzo

5:00 p.m.: Atenea vs. Géminis

7:00 p.m.: Alianza Lima vs. Deportivo Soan

Domingo 15 de marzo

3:00 p.m.: Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano

5:00 p.m.: Universitario vs. Regatas Lima

¿CÓMO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS EN VIVO?

Podrás seguir toda la emoción de los cuartos de final a través de la señal de Latina Televisión (Canal 2 y 702 HD). Además, la cobertura multiplataforma incluye:

Streaming: Transmisión digital mediante la página web oficial y la aplicación de Latina.

Cobertura especial: Sigue el minuto a minuto, resultados y estadísticas en tiempo real por la web de Latina Noticias.

