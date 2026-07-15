Lionel Messi apuntó contra los “haters” de Argentina con contundente frase tras pase a la final

El astro argentino Lionel Messi apuntó contra todas las personas que, en redes sociales, desean que le vaya mal a Argentina y que aseguran que su selección se ha visto beneficiada durante la Copa del Mundo, torneo al que acaban de clasificar a la final.

“Duela a quien le duela y digan lo que digan, a este grupo nadie le regala nada dentro de la cancha, demuestra que compite y que va a buscar los partidos con mucho amor propio”, remarcó.

Como se sabe, en un tremendo partido, la selección de Argentina le dio vuelta al marcador y derrotó 2-1 a Inglaterra en la segunda semifinal de la Copa del Mundo. Para los albicelestes marcaron Enzo Fernández y Lautaro Martínez. En tanto, para los ingleses había adelantado Anthony Gordon.

Ahora, Argentina disputará la gran final del torneo este domingo 19 de julio ante España. El encuentro se desarrollará desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el MetLife Stadium, en East Rutherford, a escasos 8 kilómetros de Nueva York, Estados Unidos.

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