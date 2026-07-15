¡Renzo Schuller respondió con una ingeniosa rima y sorprendió a Jair Wong en plena competencia de Me Caigo De Risa!

Cuando llegó el turno de Renzo Schuller, el rapero le dedicó una provocadora secuencia de versos: “No te metas ni con mi prima ni con mi hermana”, dejándole el escenario servido para responder.

Lejos de quedarse en blanco, Renzo reaccionó de inmediato con una ocurrencia que hizo estallar de risa al estudio: “Me meto con tu prima, pero esta vez con la lejana”.

La inesperada respuesta sorprendió incluso a Jair Wong, mientras sus compañeros celebraban la rapidez con la que el conductor logró seguir el juego de improvisación.