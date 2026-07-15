Balcázar aclara que no pide pensión vitalicia, sino que su pensión sea nivelada a su sueldo de congresista

El presidente José María Balcázar presentó un documento en el que aclara que no está solicitando una pensión vitalicia, sino que su pensión como exmagistrado sea recalculada bajo el régimen del Decreto Ley 20530.

En el escrito, dirigido al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, sostiene que su pensión debería nivelarse tomando como referencia la remuneración que actualmente recibe un congresista de la República.

De esta forma, el mandatario intenta desvirtuar las informaciones que apuntan a que él está solicitando una pensión vitalicia en su condición de futuro expresidente de la República, a pesar de que no accedió a ese cargo a través de un proceso electoral.

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