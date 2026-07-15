Valentina Valiente capítulo 94: ¡Macarena queda destrozada al descubrir que Alejandro le pidió matrimonio a Valentina!

Mientras conversaba con Ximena sobre su trabajo y los nuevos diseños de su marca, Macarena notó que su mejor amiga reaccionó de forma extraña al revisar su celular.

Aunque Ximena intentó restarle importancia e incluso inventó una excusa para ocultar lo que había visto, Macarena sospechó que algo ocurría. Decidida a descubrir la verdad, comenzó a revisar la pantallade su teléfono tras Ximena haberlo ejado a un lado. Lo que encontró la dejó completamente paralizada: Alejandro y Valentina habían aunciado su compromiso.

La imagen mostraba a la pareja besándose con un anillo en la mano de Valentina, una escena que golpeó profundamente a Macarena, quien no pudo ocultar la tristeza al comprender que el hombre con el que compartió cinco años de su vida había decidido casarse con otra mujer en menos de un año de relación.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!