Valentina Valiente capítulo 94: ¡Valentina queda a merced de tres delincuentes! La amenazan con una navaja por su anillo de compromiso

Valentina se encontraba camino de regreso a casa cuando fue interceptada por tres delincuentes en una desolada parte de San Jerónimo. Los sujetos le cerraron el paso y la dejan completamente acorralada.

Todo comienza cuando uno de los hombres la sigue de cerca tras verla guardar cuidadosamente un anillo. Al intentar escapar, otros dos aparecen frente a ella y bloquean cualquier posibilidad de huir. Valentina decide defenderse y logra golpear a uno de los asaltantes, pero su reacción solo desata aún más violencia.

“¡Me golpeaste, maldita estúpida! ¡Dame el anillo!“, le grita uno de los delincuentes mientras, entre los tres, intentan arrebatarle la joya por la fuerza. En medio del forcejeo, Valentina rompe en llanto e intenta suplicar por su vida.

El momento más impactante llega cuando uno de los delincuentes la sujeta por el cuello y le coloca una navaja sobre la garganta para obligarla a entregar el anillo. “¡No, por favor!“, alcanza a decir la joven antes de ser silenciada por sus agresores.

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