Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera de Boca Juniors

A lo grande. El Club Atlético Boca Juniors ofreció el estadio de La Bombonera para velar a Miguel Ángel Russo y finalmente fue aceptado por la familia del técnico argentino. Ante ello, el equipo ‘xeneize’ dio una serie de indicaciones para el ingreso de hinchas y demás personas al recinto deportivo.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805”, indicaron al inicio del comunicado. Es decir, el cuerpo del DT de 69 años será velado en el hall del estadio más no en la cancha.

Asimismo, el velorio continuará el viernes de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Por otro lado, Boca realizó un pedido a todos los asistentes, y es que no se podrá tomar fotos ni grabar videos por respeto a la intimidad de la familia.

“Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”, finalizaron en comunicado.

