Mundial 2026: FIFA implementa cambios drásticos para agilizar el arbitraje y el juego

El fútbol internacional se transforma. La FIFA ratificó nuevas normativas para la Copa del Mundo 2026 con una meta prioritaria: eliminar las interrupciones innecesarias. Estas disposiciones pretenden dinamizar los encuentros y maximizar el tiempo de juego efectivo en beneficio del espectador.

REGLAS ESTRICTAS PARA SUSTITUCIONES Y LATERALES

Una de las modificaciones principales regula los cambios de jugadores. Desde ahora, el futbolista sustituido dispone de un máximo de 10 segundos para retirarse del campo. Si incumple este plazo, su reemplazo deberá esperar un minuto en la banda antes de ingresar, obligando al equipo a jugar con diez integrantes temporalmente.

El saque de banda también registra cambios: ahora los jugadores tendrán solo 5 segundos para reanudar el juego. Si sobrepasan ese límite, el lateral pasará automáticamente al equipo rival.

CONTROL DE ASISTENCIA MÉDICA Y SIMULACIONES

Respecto a la salud de los deportistas, quienes reciban atención médica sobre el césped tendrán que permanecer fuera del terreno durante 60 segundos exactos tras ser asistidos. Esta medida combate las simulaciones estratégicas que suelen fragmentar el ritmo del partido en tramos determinantes.

EXPANSIÓN DE LAS FUNCIONES DEL VAR

La tecnología VAR ampliará su jurisdicción en el Mundial 2026. Los árbitros del VAR ahora intervendrán en la validación de segundas tarjetas amarillas y en la asignación de tiros de esquina, siempre que se detecte un error manifiesto. Con este paquete de reformas, el organismo rector busca un torneo más fluido, equitativo y dinámico.

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