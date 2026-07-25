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Me Caigo De Risa: Eduardo Romay colapsó en pleno “Taxi” al no conocer canciones de Raphael

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, el juego “El Taxi” regaló otro momento con un gran dúo: Renzo Schuller al volante del equipo azul y Eduardo Romay como pasajero que debía hacer que su compañero adivinara al personaje. El problema llegó cuando el personaje de Raphael terminó por hacerlo perder la cabeza.

Con apenas 10 segundos en el reloj, Eduardo Romay entró en pánico al no recordar ninguna canción del artista. “¡Ya pues, no sé qué canta!”, exclamó entre risas, mientras desde el estudio intentaban ayudarlo gritándole títulos como “¡Escándalo!” y “¡Yo soy aquel!”. Sin embargo, las pistas nunca llegaron a hacer clic.

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