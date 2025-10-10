Partido de Sporting Cristal vs Universitario se reprogramará por esta razón

Lo último. El partido entre Sporting Cristal y Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura no se jugará el miércoles 15 de octubre, pues debido a coyuntura que vive el país, el encuentro sufrió el retiro de las garantías de seguridad por lo que no se llevará a cabo.

Si bien no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Liga 1, ya se decidió que el encuentro no se jugará este miércoles en el estadio Nacional. Además de la crisis política que atraviesa el país, se estaría programando una marcha nacional para ese mismo día, lo que habría influído en el retiro de garantías.

El partido cambiará de fecha y se jugará la siguiente semana con el fin de no alterar el calendario de la Liga 1 y menos el del Torneo Clausura. El encuentro es uno de los partidos claves para el conjunto ‘crema’ en su camino al tricampeonato.

