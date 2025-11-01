Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 1 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Los Chankas vs. Ayacucho FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
08:00 a.m. | Villarreal vs. Rayo Vallecano – Disney+, ESPN
10:15 a.m. | Atlético de Madrid vs. Sevilla FC – Disney+, ESPN
12:30 p.m. | Real Sociedad vs. Athletic Club – DGO, DSports
3:00 p.m. | Real Madrid vs. Valencia – DGO, DSports
- Premier League – Inglaterra
10:00 a.m. | Brighton vs. Leeds United – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Fulham vs. Wolverhampton – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Crystal Palace vs. Brentford – Disney+ Premium, ESPN 2
10:00 a.m. | Burnley vs. Arsenal – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Nottingham Forest vs. Manchester United – Disney+ Premium
12:30 p.m. | Tottenham vs. Chelsea – Disney+, ESPN
3:00 p.m. | Liverpool vs. Aston Villa – Disney+, ESPN
- FA Cup – Inglaterra
07:00 a.m. | Chelmsford vs. Braintree Town – Disney+ Premium
12:30 p.m. | Brackley Town vs. Notts County – Disney+ Premium
- Serie A – Italia
09:00 a.m. | Udinese vs. Atalanta – Disney+ Premium
12:00 p.m. | Napoli vs. Como 1907 – Disney+ Premium, ESPN 5
2:45 p.m. | US Cremonese vs. Juventus – Disney+ Premium, ESPN 2
- Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. | Union Berlín vs. Friburgo – Disney+ Premium
09:30 a.m. | Mainz 05 vs. Werder Bremen – Disney+ Premium
09:30 a.m. | Heidenheim vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium
09:30 a.m. | RB Leipzig vs. Stuttgart – Disney+ Premium
09:30 a.m. | St. Pauli vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium
12:30 p.m. | Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium
- Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. | PSG vs. Nice – Disney+ Premium, ESPN 4
1:00 p.m. | AS Monaco vs. Paris FC – Disney+ Premium, ESPN 4
3:05 p.m. | Auxerre vs. O. Marsella – Disney+ Premium, TV5Monde
- Brasileirao – Brasil
2:00 p.m. | Santos vs. Fortaleza SC – Fanatiz
2:00 p.m. | Cruzeiro vs. Vitória – Fanatiz
4:00 p.m. | Mirassol vs. Botafogo – Fanatiz
- Liga Profesional – Argentina
12:45 p.m. | Aldosivi vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports
3:00 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Talleres Córdoba – TyC Sports
6:00 p.m. | Independiente vs. Atlético Tucumán – TyC Sports
- MLS – Estados Unidos y Canadá
2:30 p.m. | New York City vs. Charlotte FC – Apple TV
4:30 p.m. | Chicago Fire vs. Philadelphia Union – Apple TV
6:30 p.m. | Nashville SC vs. Inter Miami – Apple TV
8:30 p.m. | Portland Timbers vs. San Diego FC – Apple TV
8:30 p.m. | FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps – Apple TV