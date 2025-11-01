Temas
Deportes

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 1 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Ayacucho FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

08:00 a.m. | Villarreal vs. Rayo Vallecano – Disney+, ESPN

10:15 a.m. | Atlético de Madrid vs. Sevilla FC – Disney+, ESPN

12:30 p.m. | Real Sociedad vs. Athletic Club – DGO, DSports

3:00 p.m. | Real Madrid vs. Valencia – DGO, DSports

  • Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. | Brighton vs. Leeds United – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Fulham vs. Wolverhampton – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Crystal Palace vs. Brentford – Disney+ Premium, ESPN 2

10:00 a.m. | Burnley vs. Arsenal – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Nottingham Forest vs. Manchester United – Disney+ Premium

12:30 p.m. | Tottenham vs. Chelsea – Disney+, ESPN

3:00 p.m. | Liverpool vs. Aston Villa – Disney+, ESPN

  • FA Cup – Inglaterra

07:00 a.m. | Chelmsford vs. Braintree Town – Disney+ Premium

12:30 p.m. | Brackley Town vs. Notts County – Disney+ Premium

  • Serie A – Italia

09:00 a.m. | Udinese vs. Atalanta – Disney+ Premium

12:00 p.m. | Napoli vs. Como 1907 – Disney+ Premium, ESPN 5

2:45 p.m. | US Cremonese vs. Juventus – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. | Union Berlín vs. Friburgo – Disney+ Premium

09:30 a.m. | Mainz 05 vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

09:30 a.m. | Heidenheim vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium

09:30 a.m. | RB Leipzig vs. Stuttgart – Disney+ Premium

09:30 a.m. | St. Pauli vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium

12:30 p.m. | Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium

  • Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | PSG vs. Nice – Disney+ Premium, ESPN 4

1:00 p.m. | AS Monaco vs. Paris FC – Disney+ Premium, ESPN 4

3:05 p.m. | Auxerre vs. O. Marsella – Disney+ Premium, TV5Monde

  • Brasileirao – Brasil

2:00 p.m. | Santos vs. Fortaleza SC – Fanatiz

2:00 p.m. | Cruzeiro vs. Vitória – Fanatiz

4:00 p.m. | Mirassol vs. Botafogo – Fanatiz

  • Liga Profesional – Argentina

12:45 p.m. | Aldosivi vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports

3:00 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Talleres Córdoba – TyC Sports

6:00 p.m. | Independiente vs. Atlético Tucumán – TyC Sports

  • MLS – Estados Unidos y Canadá

2:30 p.m. | New York City vs. Charlotte FC – Apple TV

4:30 p.m. | Chicago Fire vs. Philadelphia Union – Apple TV

6:30 p.m. | Nashville SC vs. Inter Miami – Apple TV

8:30 p.m. | Portland Timbers vs. San Diego FC – Apple TV

8:30 p.m. | FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps – Apple TV

