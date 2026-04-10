Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, viernes 10 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 10 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 10 DE ABRIL

  • Sudamericano Sub 17 – Conmebol

3:00 p.m. | Venezuela vs Perú – DSports, DGO

6:00 p.m. | Argentina vs Brasil – DSports, DGO

  • Liga de Naciones Femenina – Conmebol

4:00 p.m. | Perú vs Uruguay – DSports, DGO

6:00 p.m. | Paraguay vs Ecuador – DSports, DGO

7:00 p.m. | Chile vs Argentina – DSports, DGO

8:00 p.m. | Colombia vs Venezuela – DSports, DGO

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Real Madrid va Girona – ESPN 2, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. | West Ham vs Wolverhampton – Disney+

  • Serie A – Italia

1:45 p.m. | Roma vs Pisa – ESPN 3, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | Augsburgo vs Hoffenheim – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

12:00 p.m. | Paris FC vs Monaco – Disney+

2:05 p.m. | Marsella vs Metz – Disney+

  • Primera División – Argentina

7:00 p.m. | Belgrano vs Aldosivi – TyC Sports

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo