Partidos de hoy, viernes 10 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 10 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Sudamericano Sub 17 – Conmebol
3:00 p.m. | Venezuela vs Perú – DSports, DGO
6:00 p.m. | Argentina vs Brasil – DSports, DGO
- Liga de Naciones Femenina – Conmebol
4:00 p.m. | Perú vs Uruguay – DSports, DGO
6:00 p.m. | Paraguay vs Ecuador – DSports, DGO
7:00 p.m. | Chile vs Argentina – DSports, DGO
8:00 p.m. | Colombia vs Venezuela – DSports, DGO
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Real Madrid va Girona – ESPN 2, Disney+
- Premier League – Inglaterra
2:00 p.m. | West Ham vs Wolverhampton – Disney+
- Serie A – Italia
1:45 p.m. | Roma vs Pisa – ESPN 3, Disney+
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Augsburgo vs Hoffenheim – Disney+
- Ligue 1 – Francia
12:00 p.m. | Paris FC vs Monaco – Disney+
2:05 p.m. | Marsella vs Metz – Disney+
- Primera División – Argentina
7:00 p.m. | Belgrano vs Aldosivi – TyC Sports