¡Milett Figueroa nos habla sobre su personaje en Valentina Valiente!

Milett Figueroa continúa dando de qué hablar, esta vez por su ingreso a Valentina Valiente, donde interpretará a un personaje que promete cambiar el rumbo de la historia. Durante una entrevista para Arriba Mi Gente, la actriz adelantó que su participación traerá frescura y sorpresas a la novela.

“Es muy valiente, es bien divertida, fresca y le encanta subirle el ánimo a la gente”, comentó sobre su personaje.

Además, Milett explicó que mucho de lo que verá el público se irá construyendo conforme avance la historia. “Mucho de lo que van a ver acá es parte de una historia que yo también voy a construir. Si el público le gusta, Valentina va a seguir, el público decide”, señaló.

Sin embargo, la actriz prefirió no revelar si será aliada o enemiga de Valentina, dejando el misterio para los próximos capítulos de la producción de Latina.

Por otro lado, Milett también fue consultada sobre la polémica con Mimi Alvarado, quien recientemente se ratificó en las declaraciones que hizo sobre ella pese a las acciones legales iniciadas por la modelo peruana.

Lejos de entrar en confrontaciones, Milett aseguró que se mantiene enfocada en sus proyectos y alejada de toda controversia. “Estoy concentrada en mi trabajo, entiendo la preocupación por ese tema porque es un tema de difamación, pero estoy alejada de todo eso”, expresó.

Asimismo, evitó responder directamente a las declaraciones de la dominicana y aseguró sentirse tranquila con las decisiones que viene tomando. “Yo nunca me refiero a nadie ni ataco a nadie. Ahorita estoy concentrada en mi trabajo y felizmente no tengo la necesidad de hacerlo”, afirmó.

Finalmente, Milett contó que su madre viene recuperándose favorablemente y agradeció las muestras de cariño del público. “Felizmente está cada vez mejor. Estamos tranquilos y contentos porque estoy trabajando muchísimo”, concluyó.

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