¡Perfil psicológico de Crismar Contreras, la conocida “La cortadedos”!

La Policía capturó a Crismar Andreína Contreras Gonzalez, conocida como “La cortadedos”, una joven venezolana de apenas 19 años señalada como la presunta líder de una peligrosa banda criminal vinculada al Tren de Aragua Nueva Generación.

Lejos de ocultarse, la joven enfrentó las cámaras con total frialdad, sonriendo y respondiendo sin temor durante su intervención policial. Según las autoridades, sería la encargada de torturar y mutilar a las víctimas de secuestro para presionar a sus familias a pagar fuertes sumas de dinero.

“¿Cortabas dedos a tus víctimas?”, le preguntaron durante su traslado. Ella evitó responder directamente, aunque los investigadores aseguran que existen elementos que la vinculan con actos de extrema violencia.

De acuerdo con la policía, la organización criminal operaba captando empresarios y personas vinculadas a actividades comerciales. La modalidad era cruel: las víctimas eran secuestradas y sometidas a torturas mientras sus familiares recibían amenazas y videos violentos para exigir rescates.

Los agentes sostienen que Crismar Contreras no solo participaba en los secuestros, sino que además dirigía las operaciones y perfilaba personalmente a las víctimas, ganándose primero su confianza para luego entregarlas a sus cómplices.

“Tiene una personalidad muy violenta y ascendencia sobre el resto de integrantes”, indicó uno de los jefes policiales, quien además aseguró que la joven presenta rasgos compatibles con perfiles psicopáticos.

Durante el operativo policial también fueron detenidos otros miembros de la banda, incluidos familiares cercanos de la presunta cabecilla. La intervención permitió esclarecer varios casos de secuestro y tortura ocurridos en Lima.

Según la Policía, el delito de secuestro con tortura podría ser castigado con cadena perpetua.

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