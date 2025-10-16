Partidos de hoy, jueves 16 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 16 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 16 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
8:00 p.m. Alianza Lima vs. Sport Boys – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. Gremio vs. Sao Paulo – Fanatiz, L1, L1 Play
7:30 p.m. Vitória vs. Bahía – Fanatiz
7:30 p.m. Fluminense vs. Juventude – Fanatiz
- Champions League Femenina – UEFA
11:45 a.m. Atlético de Madrid vs. Manchester United – Disney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m. Bayern Munich vs. Juventus – Disney+ Premium
2:00 p.m. PSG vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m. Benfica vs. Arsenal – Disney+ Premium