Partidos de hoy, sábado 17 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 17 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 17 DE ENERO
- Amistosos
10:30 a.m. | Universitario vs. Sport Boys – YouTube Universitario TVU
8:15 p.m. | Peñarol vs. River Plate – Disney+ Premium
- Copa Africana de Naciones – CAF
11:00 a.m. | Egipto vs. Nigeria – Claro Sports
- Serie Río de La Plata
4:00 p.m. | Defensor Sporting vs. Unión Santa Fe – Disney+ Premium, ESPN 5
6:00 p.m. | San Lorenzo vs. Cerro Porteño – Disney+ Premium
- LaLiga – España
08:00 a.m. | Real Madrid vs. Levante – DGO, DSports
10:15 a.m. | Mallorca vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 3
12:30 p.m. | Osasuna vs. Real Oviedo – DGO, DSports
3:00 p.m. | Real Betis vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN
- Premier League – Inglaterra
07:30 a.m. | Manchester United vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. | Sunderland vs. Crystal Palace – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Tottenham vs. West Ham – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Leeds United vs. Fulham – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Chelsea vs. Brentford – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. | Liverpool vs. Burnley – Disney+ Premium
12:30 p.m. | Nottingham Forest vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN
- Serie A – Italia
09:00 a.m. | Udinese vs. Inter Milán – Disney+ Premium, ESPN 2
12:00 p.m. | Nápoli vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 5
2:45 p.m. | Cagliari vs. Juventus – Disney+ Premium, ESPN 2
- Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. St. Pauli – Disney+ Premium
09:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Heidenheim – Disney+ Premium
09:30 a.m. | Colonia vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
09:30 a.m. | Hamburgo vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium
09:30 a.m. | Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium
12:30 p.m. | RB Leipzig vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2
- Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. | Lens vs. Auxerre – Disney+ Premium
1:00 p.m. | Toulouse vs. Niza – Disney+ Premium
3:05 p.m. | Angers vs. O. Marsella – Disney+ Premium, TV5MONDE
- Liga MX – México
6:00 p.m. | Necaxa vs. Atlas – Claro Sports, Pluto TV
- Asian Cup Sub 23 – AFC
06:30 a.m. | Uzbekistán vs. China – OneFootball
10:30 a.m. | Australia vs. Corea del Sur – OneFootball