Partidos de hoy, sábado 17 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 17 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 17 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 17 DE ENERO

  • Amistosos

10:30 a.m. | Universitario vs. Sport Boys – YouTube Universitario TVU

8:15 p.m. | Peñarol vs. River Plate – Disney+ Premium

  • Copa Africana de Naciones – CAF

11:00 a.m. | Egipto vs. Nigeria – Claro Sports

  • Serie Río de La Plata

4:00 p.m. | Defensor Sporting vs. Unión Santa Fe – Disney+ Premium, ESPN 5

6:00 p.m. | San Lorenzo vs. Cerro Porteño – Disney+ Premium

  • LaLiga – España

08:00 a.m. | Real Madrid vs. Levante – DGO, DSports

10:15 a.m. | Mallorca vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 3

12:30 p.m. | Osasuna vs. Real Oviedo – DGO, DSports

3:00 p.m. | Real Betis vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN

  • Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. | Manchester United vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. | Sunderland vs. Crystal Palace – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Tottenham vs. West Ham – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Leeds United vs. Fulham – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Chelsea vs. Brentford – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. | Liverpool vs. Burnley – Disney+ Premium

12:30 p.m. | Nottingham Forest vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN

  • Serie A – Italia

09:00 a.m. | Udinese vs. Inter Milán – Disney+ Premium, ESPN 2

12:00 p.m. | Nápoli vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 5

2:45 p.m. | Cagliari vs. Juventus – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. St. Pauli – Disney+ Premium

09:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Heidenheim – Disney+ Premium

09:30 a.m. | Colonia vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

09:30 a.m. | Hamburgo vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium

09:30 a.m. | Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium

12:30 p.m. | RB Leipzig vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | Lens vs. Auxerre – Disney+ Premium

1:00 p.m. | Toulouse vs. Niza – Disney+ Premium

3:05 p.m. | Angers vs. O. Marsella – Disney+ Premium, TV5MONDE

  • Liga MX – México

6:00 p.m. | Necaxa vs. Atlas – Claro Sports, Pluto TV

  • Asian Cup Sub 23 – AFC

06:30 a.m. | Uzbekistán vs. China – OneFootball

10:30 a.m. | Australia vs. Corea del Sur – OneFootball

