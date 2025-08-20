Temas
Partidos de hoy, miércoles 20 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 20 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Estudiantes vs Cerro Porteño – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Internacional vs Flamengo – ESPN, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Cienciano vs Bolívar – ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | Universidad Católica vs Alianza Lima – DSports, DGO

7:30 p.m. | Independiente vs Universidad de Chile, ESPN 2, Disney+

  • Champions League – UEFA

2:00 p.m. | Basilea vs Copenhague – ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | Celtic vs Kairat – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Bodo Glimt vs Sturm Graz – ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Fenerbahce vs Benfica – ESPN, Disney+

  • Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. | La Chorrera vs Saprissa – Disney+

9:00 p.m. | Real España vs Diriangén FC – Disney+

9:00 p.m. | Cartaginés vs Verdes FC – Disney+

  • Leagues Cup – Concacaf

7:00 p.m. | Inter Miami vs Tigres – Apple TV

8:00 p.m. | Toluca vs Orlando City – Apple TV

10:00 p.m. | Seattle Sounders vs Puebla – Apple TV

10:45 p.m. | LA Galaxy vs Pachuca – Apple TV

  • Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. | Juventude vs Vasco da Gama – L1 Play

