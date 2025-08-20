Partidos de hoy, miércoles 20 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 20 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Estudiantes vs Cerro Porteño – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Internacional vs Flamengo – ESPN, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Cienciano vs Bolívar – ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | Universidad Católica vs Alianza Lima – DSports, DGO
7:30 p.m. | Independiente vs Universidad de Chile, ESPN 2, Disney+
- Champions League – UEFA
2:00 p.m. | Basilea vs Copenhague – ESPN 4, Disney+
2:00 p.m. | Celtic vs Kairat – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Bodo Glimt vs Sturm Graz – ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Fenerbahce vs Benfica – ESPN, Disney+
- Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. | La Chorrera vs Saprissa – Disney+
9:00 p.m. | Real España vs Diriangén FC – Disney+
9:00 p.m. | Cartaginés vs Verdes FC – Disney+
- Leagues Cup – Concacaf
7:00 p.m. | Inter Miami vs Tigres – Apple TV
8:00 p.m. | Toluca vs Orlando City – Apple TV
10:00 p.m. | Seattle Sounders vs Puebla – Apple TV
10:45 p.m. | LA Galaxy vs Pachuca – Apple TV
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. | Juventude vs Vasco da Gama – L1 Play