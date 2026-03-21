Deportes

Partidos de hoy, sábado 21 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 21 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 21 DE MARZO

  • Liga 1 – Perú

11:00 a.m. | CD Moquegua vs Cusco FC – L1 Max, L1 Play

1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs Universitario – L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Los Chankas vs Sporting Cristal – L1 Max, L1 Play

6:30 p.m. | Alianza Lima vs Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

8:00 p.m. | Elche vs Mallorca – ESPN 2, Disney+

10:15 a.m. | Espanyol vs Getafe – ESPN 2, Disney+

12:30 p.m. | Osasuna vs Girona – DSports, DGO

12:30 p.m. | Levante vs Real Oviedo – ESPN 2, Ddisney+

3:00 p.m. | Sevilla vs Valencia – DSports, DGO

  • Premier League – Inglaterra

7:30 a.m. | Brighton vs Liverpool – ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Fulham vs Burnley – ESPN 5, Disney+

12:30 p.m. | Everton vs Chelsea – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Leeds vs Brentford – Disney+

  • Serie A – Italia

9:00 a.m. | Parma vs Cremonense – Disney+

12:00 p.m. | AC Milan vs Torino – Disney+

2:45 p.m. | Juventus vs Sassuolo – Disney+

  • Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. | Bayer Munich vs Union Berlin – ESPN, Disney+

9:30 a.m. | Wolsfburgo vs Werder Bremen – Disney+

9:30 a.m. | Heidenheim vs Bayee Leverkusen – Disney+

9:30 a.m. | Colonia vs Borussia Monchengladbach – Disney+

12:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Hamburgo – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | Toulouse vs Loriente – Disney+

1:00 p.m. | Auxerre vs Stade Brestois – Disney+

3:00 p.m. | Nice vs PSG – Disney+

  • Serie A – Brasil

2:00 p.m. | RB Bragantino vs Botafogo – L1 Play

4:30 p.m. | Fluminense vs Atlético Mineiro – L1 Play

7:00 p.m. | Sao Paulo vs Palmeiras – L1 Play

  • Primera División – Argentina

1:30 p.m. | Vélez vs Lanús – TyC Sports

3:45 p.m. | Defensa y Justicia vs Unión – TyC Sports

3:45 p.m. | Newells vs Gimnasia Mendoza – Disney+

6:00 p.m. | Independiente vs Talleres – TyC Sports

8:15 p.m. | Belgrano vs Racing – Disney+

  • MLS – Estados Unidos

12:00 p.m. | Toronto vs Columbus Crew – Apple TV

3:30 p.m. | Philadelphia Union vs Chicago Fire – Apple TV

5:15 p.m. | Nashville vs Orlando City – Apple TV

6:30 p.m. | Charlotte vs New York RB – Apple TV

6:30 p.m. | Atlanta United vs DC United – Apple TV

7:30 p.m. | St. Louis City vs New England Revolution – Apple TV

7:30 p.m. | Sporting KC vs Colorado Rapids – Apple TV

7:30 p.m. | FC Dallas vs Houston Dymano – Apple tv

7:45 p.m. | Austin FC vs Los Angeles FC – Apple TV

9:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquake – Apple TV

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

