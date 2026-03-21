Partidos de hoy, sábado 21 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 21 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Liga 1 – Perú
11:00 a.m. | CD Moquegua vs Cusco FC – L1 Max, L1 Play
1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs Universitario – L1 Max, L1 Play
3:30 p.m. | Los Chankas vs Sporting Cristal – L1 Max, L1 Play
6:30 p.m. | Alianza Lima vs Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
8:00 p.m. | Elche vs Mallorca – ESPN 2, Disney+
10:15 a.m. | Espanyol vs Getafe – ESPN 2, Disney+
12:30 p.m. | Osasuna vs Girona – DSports, DGO
12:30 p.m. | Levante vs Real Oviedo – ESPN 2, Ddisney+
3:00 p.m. | Sevilla vs Valencia – DSports, DGO
- Premier League – Inglaterra
7:30 a.m. | Brighton vs Liverpool – ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Fulham vs Burnley – ESPN 5, Disney+
12:30 p.m. | Everton vs Chelsea – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Leeds vs Brentford – Disney+
- Serie A – Italia
9:00 a.m. | Parma vs Cremonense – Disney+
12:00 p.m. | AC Milan vs Torino – Disney+
2:45 p.m. | Juventus vs Sassuolo – Disney+
- Bundesliga – Alemania
9:30 a.m. | Bayer Munich vs Union Berlin – ESPN, Disney+
9:30 a.m. | Wolsfburgo vs Werder Bremen – Disney+
9:30 a.m. | Heidenheim vs Bayee Leverkusen – Disney+
9:30 a.m. | Colonia vs Borussia Monchengladbach – Disney+
12:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Hamburgo – Disney+
- Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. | Toulouse vs Loriente – Disney+
1:00 p.m. | Auxerre vs Stade Brestois – Disney+
3:00 p.m. | Nice vs PSG – Disney+
- Serie A – Brasil
2:00 p.m. | RB Bragantino vs Botafogo – L1 Play
4:30 p.m. | Fluminense vs Atlético Mineiro – L1 Play
7:00 p.m. | Sao Paulo vs Palmeiras – L1 Play
- Primera División – Argentina
1:30 p.m. | Vélez vs Lanús – TyC Sports
3:45 p.m. | Defensa y Justicia vs Unión – TyC Sports
3:45 p.m. | Newells vs Gimnasia Mendoza – Disney+
6:00 p.m. | Independiente vs Talleres – TyC Sports
8:15 p.m. | Belgrano vs Racing – Disney+
- MLS – Estados Unidos
12:00 p.m. | Toronto vs Columbus Crew – Apple TV
3:30 p.m. | Philadelphia Union vs Chicago Fire – Apple TV
5:15 p.m. | Nashville vs Orlando City – Apple TV
6:30 p.m. | Charlotte vs New York RB – Apple TV
6:30 p.m. | Atlanta United vs DC United – Apple TV
7:30 p.m. | St. Louis City vs New England Revolution – Apple TV
7:30 p.m. | Sporting KC vs Colorado Rapids – Apple TV
7:30 p.m. | FC Dallas vs Houston Dymano – Apple tv
7:45 p.m. | Austin FC vs Los Angeles FC – Apple TV
9:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquake – Apple TV