Partidos de hoy, martes 24 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 24 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 24 DE MARZO
- Champions League Femenina – UEFA
12:45 p.m. | Wolfsburgo vs Lyon – ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Arsenal vs Chelsea – ESPN 2, Disney+
- Primera División – Uruguay
12:00 p.m. | Deportivo Maldonado vs Montevideo City Torque – Disney+, Antel TV
3:00 p.m. | Liverpool vs Central Español – Disney+, Antel TV
6:30 p.m. | Nacional vs Cerro Largo – Disney+, Antel TV