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Partidos de hoy, martes 24 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, martes 24 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 24 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 24 DE MARZO

  • Champions League Femenina – UEFA

12:45 p.m. | Wolfsburgo vs Lyon – ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Arsenal vs Chelsea – ESPN 2, Disney+

  • Primera División – Uruguay

12:00 p.m. | Deportivo Maldonado vs Montevideo City Torque – Disney+, Antel TV

3:00 p.m. | Liverpool vs Central Español – Disney+, Antel TV

6:30 p.m. | Nacional vs Cerro Largo – Disney+, Antel TV

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