Partidos de hoy, martes 27 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, martes 27 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 27 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 27 DE ENERO

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | St. Pauli vs RB Leipzig – Disney+

2:30 p.m. | Werder Bremen vs Hoffenheim – Disney+

  • Copa – Italia

3:00 p.m. | Fiorentina vs Como – DSports, DGO

  • Primera División – Argentina

3:45 p.m. | Vélez vs Talleres – TyC Sports

6:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo – TyC Sports

6:00 p.m. | Huracán vs Independiente Rivadavia – Fanatiz

8:15 p.m. | Atlético Tucumán vs Central Córdoba – Disney+

8:15 p.m. | Newell’s vs Independiente TyC Sports

