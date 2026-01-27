Partidos de hoy, martes 27 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 27 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 27 DE ENERO
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | St. Pauli vs RB Leipzig – Disney+
2:30 p.m. | Werder Bremen vs Hoffenheim – Disney+
- Copa – Italia
3:00 p.m. | Fiorentina vs Como – DSports, DGO
- Primera División – Argentina
3:45 p.m. | Vélez vs Talleres – TyC Sports
6:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo – TyC Sports
6:00 p.m. | Huracán vs Independiente Rivadavia – Fanatiz
8:15 p.m. | Atlético Tucumán vs Central Córdoba – Disney+
8:15 p.m. | Newell’s vs Independiente TyC Sports