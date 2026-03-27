Partidos de hoy, viernes 27 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 27 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Amistosos internacionales – FIFA
12:00 p.m. | Austria vs. Ghana – Disney+
12:00 p.m. | Montenegro vs. Andorra – Disney+
2:45 p.m. | Suiza vs. Alemania – ESPN 3, Disney+
2:45 p.m. | Países Bajos vs. Noruega – Disney+
3:00 p.m. | España vs. Serbia – ESPN, Disney+
3:15 p.m. | Marruecos vs. Ecuador – D Sports, DGO
6:15 p.m. | Argentina vs. Mauritania – D Sports, DGO
- Liga Profesional – Argentina
3:00 p.m. | Independiente vs. Atenas Río Cuarto – TyC Sports Internacional
8:15 p.m. | Belgrano vs. Atlético Rafaela – TyC Sports Internacional
- FIFA Series
1:00 a.m. | Nueva Zelanda vs. Finlandia – DAZN
1:00 a.m. | China vs. Curazao – DAZN App
3:30 a.m. | Islas Salomón vs. Bulgaria – DAZN
4:10 a.m. | Australia vs. Camerún – DAZN
5:00 a.m. | Venezuela vs. Trinidad y Tobago – DAZN, DAZN App
8:00 a.m. | Indonesia vs. San Cristóbal y Nieves – DAZN
9:00 a.m. | Uzbekistán vs. Gabón – DAZN, DAZN App
10:00 a.m. | Azerbaiján vs. Santa Lucía – Disney+
11:00 a.m. | Kenia vs. Estonia – DAZN
2:00 p.m. | Ruanda vs. Granada – DAZN