Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 27 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 27 DE MARZO

  • Amistosos internacionales FIFA

12:00 p.m. | Austria vs. Ghana – Disney+

12:00 p.m. | Montenegro vs. Andorra – Disney+

2:45 p.m. | Suiza vs. Alemania – ESPN 3, Disney+

2:45 p.m. | Países Bajos vs. Noruega – Disney+

3:00 p.m. | España vs. Serbia – ESPN, Disney+

3:15 p.m. | Marruecos vs. Ecuador – D Sports, DGO

6:15 p.m. | Argentina vs. Mauritania – D Sports, DGO

  • Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. | Independiente vs. Atenas Río Cuarto – TyC Sports Internacional

8:15 p.m. | Belgrano vs. Atlético Rafaela – TyC Sports Internacional

  • FIFA Series

1:00 a.m. | Nueva Zelanda vs. Finlandia – DAZN

1:00 a.m. | China vs. Curazao – DAZN App

3:30 a.m. | Islas Salomón vs. Bulgaria – DAZN

4:10 a.m. | Australia vs. Camerún – DAZN

5:00 a.m. | Venezuela vs. Trinidad y Tobago – DAZN, DAZN App

8:00 a.m. | Indonesia vs. San Cristóbal y Nieves – DAZN

9:00 a.m. | Uzbekistán vs. Gabón – DAZN, DAZN App

10:00 a.m. | Azerbaiján vs. Santa Lucía – Disney+

11:00 a.m. | Kenia vs. Estonia – DAZN

2:00 p.m. | Ruanda vs. Granada – DAZN

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo