Deportes

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 28 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 28 DE ENERO

  • Champions League – UEFA

3:00 p.m. | PSG vs. Newcastle – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Arsenal vs. FC Kairat – Disney+ Premium, ESPN 6

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. | Bayer Leverkusen vs. Villarreal – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Manchester City vs. Galatasaray – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Nápoli vs. Chelsea – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Liverpool vs. Qarabag FK – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. | Barcelona vs. Copenhague – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. | Athletic Club vs. Sporting CP – Disney+ Premium

3:00 p.m. | PSV Eindhoven vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs. Inter Milán – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. | Ajax vs. Olympiacos – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Benfica vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. | Eintracht Frankfurt vs. Tottenham – Disney+ Premium

3:00 p.m. | AS Monaco vs. Juventus – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Club Brujas vs. O. Marsella – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Pafos FC vs. Slavia Praga – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Saint-Gilloise vs. Atalanta – Disney+ Premium

  • Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. | Atlético MG vs Palmeiras – Fanatiz Internacional

5:00 p.m. | Coritiba vs. Bragantino – Fanatiz Internacional

5:00 p.m. | Internacional vs. Athletico PR – Fanatiz Internacional

5:00 p.m. | Vitória vs. Remo – Fanatiz Internacional

5:30 p.m. | Fluminense vs. Gremio – Fanatiz Internacional

6:00 p.m. | Chapecoense vs. Santos – Fanatiz Internacional

6:30 p.m. | Corinthians vs. Bahia – Fanatiz Internacional

7:30 p.m. | Sao Paulo vs. CR Flamengo – Globo Internacional

  • Primera División – Argentina

3:00 p.m. | Aldosivi vs. Barracas Central – Fanatiz, TyC Sports

5:00 p.m. | Racing Club vs. Rosario Central – Disney+ Premium, Fanatiz

6:00 p.m. | River Plate vs. Gimnasia LP – Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN 5

8:15 p.m. | Estudiantes LP vs. Boca Juniors – Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz

  • Women’s Champions Cup – FIFA

07:30 a.m. | NJ/NY Gotham vs. Corinthians – FIFA+, DAZN App

1:00 p.m. | Arsenal vs. FAR Rabat – FIFA+, DAZN App

