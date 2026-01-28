Partidos de hoy, miércoles 28 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 28 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 28 DE ENERO
- Champions League – UEFA
3:00 p.m. | PSG vs. Newcastle – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Arsenal vs. FC Kairat – Disney+ Premium, ESPN 6
3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt – Disney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m. | Bayer Leverkusen vs. Villarreal – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Manchester City vs. Galatasaray – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Nápoli vs. Chelsea – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Liverpool vs. Qarabag FK – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. | Barcelona vs. Copenhague – Disney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m. | Athletic Club vs. Sporting CP – Disney+ Premium
3:00 p.m. | PSV Eindhoven vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs. Inter Milán – Disney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m. | Ajax vs. Olympiacos – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Benfica vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. | Eintracht Frankfurt vs. Tottenham – Disney+ Premium
3:00 p.m. | AS Monaco vs. Juventus – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Club Brujas vs. O. Marsella – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Pafos FC vs. Slavia Praga – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Saint-Gilloise vs. Atalanta – Disney+ Premium
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. | Atlético MG vs Palmeiras – Fanatiz Internacional
5:00 p.m. | Coritiba vs. Bragantino – Fanatiz Internacional
5:00 p.m. | Internacional vs. Athletico PR – Fanatiz Internacional
5:00 p.m. | Vitória vs. Remo – Fanatiz Internacional
5:30 p.m. | Fluminense vs. Gremio – Fanatiz Internacional
6:00 p.m. | Chapecoense vs. Santos – Fanatiz Internacional
6:30 p.m. | Corinthians vs. Bahia – Fanatiz Internacional
7:30 p.m. | Sao Paulo vs. CR Flamengo – Globo Internacional
- Primera División – Argentina
3:00 p.m. | Aldosivi vs. Barracas Central – Fanatiz, TyC Sports
5:00 p.m. | Racing Club vs. Rosario Central – Disney+ Premium, Fanatiz
6:00 p.m. | River Plate vs. Gimnasia LP – Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN 5
8:15 p.m. | Estudiantes LP vs. Boca Juniors – Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz
- Women’s Champions Cup – FIFA
07:30 a.m. | NJ/NY Gotham vs. Corinthians – FIFA+, DAZN App
1:00 p.m. | Arsenal vs. FAR Rabat – FIFA+, DAZN App