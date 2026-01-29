Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, jueves 29 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 29 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 29 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 29 DE ENERO

  • Europa League – UEFA

3:00 p.m. | Aston Villa vs. Red Bull Salzburg – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. | Real Betis vs. Feyenoord – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. | Stuttgart vs. Young Boys – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Genk vs. Malmö FF – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Celtic FC vs. Utrecht – Disney+ Premium

3:00 p.m. | FC Porto vs. Rangers FC – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. | FC Basel vs. Viktoria Plzen – Disney+ Premium

3:00 p.m. | O. Lyon vs. PAOK FC – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. | Lille vs. Friburgo – Disney+ Premium

3:00 p.m. | FCSB vs. Fenerbahce – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Go Ahead Eagles vs. SC Braga – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Nottingham Forest vs. Ferencvaros – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. | PFC Ludogorets vs. Niza – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Sturm Graz vs. SK Brann – Disney+ Premium

3:00 p.m. | FC Midtjylland vs. GNK Dinamo Zagreb – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Maccabi Tel Aviv vs. Bologna – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Crvena Zvezda vs. Celta – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Panathinaikos vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Brasileirao – Brasil

6:00 p.m. | Mirassol vs. Vasco da Gama – L1 Play

7:30 p.m. | Botafogo vs. Cruzeiro – L1 Play

  • Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. | Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia – Fanatiz, TyC Sports

5:15 p.m. | Lanús vs. Unión Santa Fe – Fanatiz

5:15 p.m. | Belgrano vs. Tigre – Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. | Estudiantes RC vs. Argentinos Jrs – Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. | Sarmiento vs. Banfield – Disney+ Premium, Fanatiz

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo