Partidos de hoy, jueves 29 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 29 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 29 DE ENERO
- Europa League – UEFA
3:00 p.m. | Aston Villa vs. Red Bull Salzburg – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. | Real Betis vs. Feyenoord – Disney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m. | Stuttgart vs. Young Boys – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Genk vs. Malmö FF – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Celtic FC vs. Utrecht – Disney+ Premium
3:00 p.m. | FC Porto vs. Rangers FC – Disney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m. | FC Basel vs. Viktoria Plzen – Disney+ Premium
3:00 p.m. | O. Lyon vs. PAOK FC – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. | Lille vs. Friburgo – Disney+ Premium
3:00 p.m. | FCSB vs. Fenerbahce – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Go Ahead Eagles vs. SC Braga – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Nottingham Forest vs. Ferencvaros – Disney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m. | PFC Ludogorets vs. Niza – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Sturm Graz vs. SK Brann – Disney+ Premium
3:00 p.m. | FC Midtjylland vs. GNK Dinamo Zagreb – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Maccabi Tel Aviv vs. Bologna – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Crvena Zvezda vs. Celta – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Panathinaikos vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN 2
- Brasileirao – Brasil
6:00 p.m. | Mirassol vs. Vasco da Gama – L1 Play
7:30 p.m. | Botafogo vs. Cruzeiro – L1 Play
- Liga Profesional – Argentina
3:00 p.m. | Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia – Fanatiz, TyC Sports
5:15 p.m. | Lanús vs. Unión Santa Fe – Fanatiz
5:15 p.m. | Belgrano vs. Tigre – Fanatiz, TyC Sports
7:30 p.m. | Estudiantes RC vs. Argentinos Jrs – Fanatiz, TyC Sports
7:30 p.m. | Sarmiento vs. Banfield – Disney+ Premium, Fanatiz