Deportes

Partidos de hoy, martes 3 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 3 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, martes 3 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 3 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | The Strongest vs Deportivo Táchira – ESPN, Disney+

  • Serie A – Italia

2:45 p.m. | Bologna vs AC Milan – ESPN 2, Disney+

  • Copa Alemana

2:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs St Pauli – Disney+

  • Copa del Rey – España

3:00 p.m. | Albacete vs Barcelona

  • Carabao Cup – Inglaterra

3:00 p.m. | Arsenal vs Chelsea – ESPN, Disney+

  • Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. | Banfield vs Estudiantes RC – TyC Sports

7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs Sarmiento – Disney+

7:15 p.m. | Instituto vs Lanús – TyC Sports

  • Concachampions – Concacaf

7.00 p.m. | Forge vs Tigres – Disney+

9.00 p.m. | Deportivo Olimpia vs América – Disney+

11:00 p.m. | San Diego FC vs Pumas – Disney+

