Partidos de hoy, martes 3 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 3 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 3 DE FEBRERO
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | The Strongest vs Deportivo Táchira – ESPN, Disney+
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Bologna vs AC Milan – ESPN 2, Disney+
- Copa Alemana
2:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs St Pauli – Disney+
- Copa del Rey – España
3:00 p.m. | Albacete vs Barcelona
- Carabao Cup – Inglaterra
3:00 p.m. | Arsenal vs Chelsea – ESPN, Disney+
- Liga Profesional – Argentina
5:00 p.m. | Banfield vs Estudiantes RC – TyC Sports
7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs Sarmiento – Disney+
7:15 p.m. | Instituto vs Lanús – TyC Sports
- Concachampions – Concacaf
7.00 p.m. | Forge vs Tigres – Disney+
9.00 p.m. | Deportivo Olimpia vs América – Disney+
11:00 p.m. | San Diego FC vs Pumas – Disney+