Deportes

Partidos de hoy, jueves 30 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 30 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 30 DE OCTUBRE

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Palmeiras vs. LDU Quito – Disney+, ESPN

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Lanús vs. U. de Chile – D Sports, DGO, Disney+, ESPN

  • Serie A – Italia

12:30 p.m. | Cagliari vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. | Pisa Sporting vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Copa del Rey – España

1:00 p.m. | Puerto de Vega vs. Celta de Vigo – América tvGO

3:00 p.m. | Palma de Río vs. Real Betis – América tvGO

  • Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. | Deportivo Olimpia vs. Alajuelense – Disney+ Premium

  • Torneo Proyección – Argentina

1:00 p.m. | Estudiantes La Plata vs. Argentinos Jrs. – ESPN 4, Disney+ Premium

