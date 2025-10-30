Partidos de hoy, jueves 30 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 30 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 30 DE OCTUBRE

Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Palmeiras vs. LDU Quito – Disney+, ESPN

Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Lanús vs. U. de Chile – D Sports, DGO, Disney+, ESPN

Serie A – Italia

12:30 p.m. | Cagliari vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. | Pisa Sporting vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN 2

Copa del Rey – España

1:00 p.m. | Puerto de Vega vs. Celta de Vigo – América tvGO

3:00 p.m. | Palma de Río vs. Real Betis – América tvGO

Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. | Deportivo Olimpia vs. Alajuelense – Disney+ Premium

Torneo Proyección – Argentina

1:00 p.m. | Estudiantes La Plata vs. Argentinos Jrs. – ESPN 4, Disney+ Premium

