Partidos de hoy, jueves 30 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 30 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 30 DE OCTUBRE
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Palmeiras vs. LDU Quito – Disney+, ESPN
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Lanús vs. U. de Chile – D Sports, DGO, Disney+, ESPN
- Serie A – Italia
12:30 p.m. | Cagliari vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m. | Pisa Sporting vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN 2
- Copa del Rey – España
1:00 p.m. | Puerto de Vega vs. Celta de Vigo – América tvGO
3:00 p.m. | Palma de Río vs. Real Betis – América tvGO
- Central American Cup – Concacaf
9:00 p.m. | Deportivo Olimpia vs. Alajuelense – Disney+ Premium
- Torneo Proyección – Argentina
1:00 p.m. | Estudiantes La Plata vs. Argentinos Jrs. – ESPN 4, Disney+ Premium