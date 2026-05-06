Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡La salsa se impuso! Gilberto Santa Rosa ganó la batalla

La tercera batalla enfrentó a Manolo Otero y Gilberto Santa Rosa en un duelo cargado de romanticismo. Tras las presentaciones, el jurado decidió darle la victoria al imitador del salsero, quien logró imponerse gracias a su control y seguridad en el escenario.

Manolo Otero interpretó una balada romántica, pero recibió observaciones por parte del jurado. “No encuentro afinación, no encuentro el color de la voz… lo veo extremadamente nervioso”, comentaron, señalando que aún necesita mayor experiencia para este formato.

Además, le recomendaron trabajar más el personaje. “Hay que trabajar esa energía seductora y elegante”, añadieron, destacando que todavía faltaba mayor precisión en la imitación.

Por su parte, Gilberto Santa Rosa convenció con una interpretación cálida y controlada. “Ha habido una intención bastante sentida… controladita pero cálida”, resaltaron tras su presentación.

El jurado también elogió su faceta romántica. “Me encanta verte en esta faceta baladista”, señalaron, aunque recomendaron cuidar el exceso de aire y el vibrato para mantener la esencia del personaje.

Finalmente, la pizarra favoreció a Gilberto Santa Rosa, quien se quedó con la victoria de la tercera batalla.

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