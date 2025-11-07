Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 7 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 7 DE NOVIEMBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Cusco vs Sport Boys – L1 Max
3:15 p.m. | Sporting Cristal vs Cienciano – L1 Max
9:00 p.m. | Universitario vs Garcilaso – Gol Perú
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Elche vs Real Sociedad – ESPN 2, Disney Plus
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Pisa vs Cremonese – ESPN 4, Disney Plus
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | Werder Bremen vs Wolfsburg – Disney Plus
- Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. | París FC vs Rennes – Disney Plus
- Liga Profesional – Argentina
7:00 p.m. | Rosario Central vs San Lorenzo – TyC Sports