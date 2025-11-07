Temas
Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, viernes 7 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Cusco vs Sport Boys – L1 Max

3:15 p.m. | Sporting Cristal vs Cienciano – L1 Max

9:00 p.m. | Universitario vs Garcilaso – Gol Perú

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Elche vs Real Sociedad – ESPN 2, Disney Plus

  • Serie A – Italia

2:45 p.m. | Pisa vs Cremonese – ESPN 4, Disney Plus

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | Werder Bremen vs Wolfsburg – Disney Plus

  • Ligue 1 – Francia

2:45 p.m. | París FC vs Rennes – Disney Plus

  • Liga Profesional – Argentina

7:00 p.m. | Rosario Central vs San Lorenzo – TyC Sports

