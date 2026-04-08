Deportes

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 8 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 8 DE ABRIL

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Coquimbo Unido vs Nacional – ESPN, Disney+

5:00 p.m. | Mirassol vs Lanús – ESPN 7, Disney+

7:00 p.m. | Medellín vs Estudiantes LP – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Cusco FC vs Flamengo – ESPN 7, Disney+

7:30 p.m. | Junior vs Palmeiras – ESPN 2, Disney+

9:00 p.m. | Sporting Cristal vs Cerro Porteño – ESPN, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Palestino – DSports, DGO

5:00 p.m. | Deportivo Recoleta vs San Lorenzo – ESPN 5, Disney+

5:00 p.m. | Deportivo Cuenca va Santos – ESPN 2, Disney+

7:00 p.m. | Audax Italiano vs Olimpia – ESPN 5, Disney+

7:30 p.m. | Montevideo City Torque vs Gremio – ESPN 3, Disney+

7:30 p.m. | Blooming vs River Plate – DSports, DGO

9:00 p.m. | Puerto Cabello vs Atlético Mineiro – ESPN 5, Disney+

  • Champions League – UEFA

2:00 p.m. | FCF Barcelona vs Atlético de Madrid – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | PSG vs Liverpool – ESPN 2, Disney+

  • Europa League – UEFA

11:45 a.m. | Braga vs Betis – ESPN 3, Disney+

  • Concachampions – Concacaf

8:00 p.m. | Tigres vs Seattle Sounders – Disney+

10:00 p.m. | Toluca vs LA Galaxy – Disney+

  • Copa Argentina

7:10 p.m. | Sarmiento vs Tristán Suárez – TyC Sports

  • Sudamericano Sub 17 – Conmebol

3:00 p.m. | Bolivia vs Perú – DSports, DGO

6:00 p.m. | Venezuela vs Argentina – Dsports, DGO

