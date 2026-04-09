Partidos de hoy, jueves 9 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 9 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 9 DE ABRIL

Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Universidad Central vs Libertad – ESPN, Disney+

5:00 p.m. | Rosario Central vs Independiente del Valle – ESPN 7, Disney+

7:00 p.m. | Platense vs Corinthians – LP – ESPN, Disney+

9:00 p.m. | Santa Fe vs Peñarol – ESPN 2, Disney+

Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Juventus vs Cienciano – ESPN, Disney+

5:00 p.m. | Botafogo vs Caracas – ESPN 7, Disney+

7:30 p.m. | Carabobo vs Bragantino – ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | Macará vs América – ESPN, Disney+

Europa League – UEFA

2:00 p.m. | Porto vs Nottingham Forest – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Bolonia vs Aston Villa – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Friburgo vs Celta – ESPN 7, Disney+

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