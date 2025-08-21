Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 21 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 21 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 21 DE AGOSTO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | LDU Quito vs. Botafogo – Disney+ Premium, ESPN

7:30 p.m. | Palmeiras vs. Universitario – Disney+ Premium, ESPN 5

7:30 p.m. | River Plate vs. Libertad – Disney+ Premium, ESPN, Telefé, Pluto TV

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro – DGO, D Sports

7:30 p.m. | Lanús vs. Central Córdoba – DGO, D Sports

  • Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. Sporting San Miguelito vs. Herediano – Disney+ Premium

9:00 p.m. Alianza FC vs. Alajuelense – Disney+ Premium

9:00 p.m. Real Estelí vs. CF Hércules – Disney+ Premium

