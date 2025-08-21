Partidos de hoy, jueves 21 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 21 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 21 DE AGOSTO
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | LDU Quito vs. Botafogo – Disney+ Premium, ESPN
7:30 p.m. | Palmeiras vs. Universitario – Disney+ Premium, ESPN 5
7:30 p.m. | River Plate vs. Libertad – Disney+ Premium, ESPN, Telefé, Pluto TV
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro – DGO, D Sports
7:30 p.m. | Lanús vs. Central Córdoba – DGO, D Sports
- Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. Sporting San Miguelito vs. Herediano – Disney+ Premium
9:00 p.m. Alianza FC vs. Alajuelense – Disney+ Premium
9:00 p.m. Real Estelí vs. CF Hércules – Disney+ Premium