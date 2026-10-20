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Partidos de hoy, martes 20 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 20 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 20 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 20 DE OCTUBRE

  • Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Vasco da Gama vs Boca Juniors – DSports, ESPN, DSports, DGO, Paramount+

  • Champions League – UEFA

11:45 a.m. | Sabah FK vs Borussia Dortmund – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Fenerbahce vs Slavia Praga – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Napoli vs BODO/Glimt – ESPN4, Disney+

2:00 p.m. | PSG vs FC Barcelona – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Liverpool vs Villarreal – ESPN2, Disney+

2:00 p.m. | Porto vs PSV Eindhoven – ESPN 6, Disney+

2:00 p.m. | Manchester City vs AEK – ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Stuttgart vs Atlético de Madrid – ESPN 7, Disney+

2:00 p.m. | AS Roma vs Slovan Bratislava – ESPN 3, Disney+

  • Liga MX – México

8:00 p.m. | Atlético San Luis vs Querétaro – Disney+

  • Mundial Femenino Sub 17 – FIFA

10:00 a.m. | Argentina vs Nueva Zelanda – DSports2, DGO, Paramount+, DAZN

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