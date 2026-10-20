Partidos de hoy, martes 20 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 20 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 20 DE OCTUBRE
- Copa Sudamericana – Conmebol
7:30 p.m. | Vasco da Gama vs Boca Juniors – DSports, ESPN, DSports, DGO, Paramount+
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | Sabah FK vs Borussia Dortmund – ESPN, Disney+
11:45 a.m. | Fenerbahce vs Slavia Praga – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Napoli vs BODO/Glimt – ESPN4, Disney+
2:00 p.m. | PSG vs FC Barcelona – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Liverpool vs Villarreal – ESPN2, Disney+
2:00 p.m. | Porto vs PSV Eindhoven – ESPN 6, Disney+
2:00 p.m. | Manchester City vs AEK – ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Stuttgart vs Atlético de Madrid – ESPN 7, Disney+
2:00 p.m. | AS Roma vs Slovan Bratislava – ESPN 3, Disney+
- Liga MX – México
8:00 p.m. | Atlético San Luis vs Querétaro – Disney+
- Mundial Femenino Sub 17 – FIFA
10:00 a.m. | Argentina vs Nueva Zelanda – DSports2, DGO, Paramount+, DAZN